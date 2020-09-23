Son dakika ekonomi: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
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Son dakika ekonomi: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

23.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:16
Son dakika ekonomi: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 21 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 21 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 45 milyar 300 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 11,37, 11,42 ve 11,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11,99, 12,05 ve 12,13 seviyesinde gerçekleşti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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