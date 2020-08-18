Son dakika ekonomi: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 8 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 8 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhaleye 53 milyar 750 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük ve ortalama faiz yüzde 11,30, en yüksek basit faiz yüzde 11,35 olurken, en düşük ve ortalama faiz yüzde 11,92, en yüksek bileşik faiz ise 11,98 seviyesinde gerçekleşti. Kaynak: AA