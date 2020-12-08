Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği verileceğini duyurdu.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca üç dönem olarak 2006-2020 yılları arasında uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan tavana doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam oluşturma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını esas alan projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımı projeleri desteklenmiştir. 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile programın 2021-2025 yılları arasında devam etmesi kararlaştırılmıştır. 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürütülecek olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince hazırlanan uygulama rehberi 7 Aralık 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesinde yayınlanmıştır.

Program kapsamında hazırlanan başvuru dosyalarının, bu tarihten itibaren 90 gün içinde uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanarak elektronik ağ üzerinden girişlerinin yapılması gerekir. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı