Son dakika ekonomi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesinde kuru incirde 85 bin 585 ton rekolte...
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Son dakika ekonomi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesinde kuru incirde 85 bin 585 ton rekolte...

Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesinde kuru incirde 85 bin 585 ton rekolte beklediklerini, fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde TMO'nun devreye gireceğini bildirdi.

Son dakika ekonomi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesinde kuru incirde 85 bin 585 ton rekolte...
09.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:46

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesinde kuru incirde 85 bin 585 ton rekolte beklediklerini, fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde TMO'nun devreye gireceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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