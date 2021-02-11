KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece ziyaretlerde bulundu

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, orijinal Taşköprü sarımsağının gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgili çok özel bir projeye imza atacaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, orijinal Taşköprü sarımsağının gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgili çok özel bir projeye imza atacaklarını bildirdi.

Kastamonu Valiliği'ni ziyaret eden Işıkgece, Vali Avni Çakır ile görüştü, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Işıkgece, daha sonra Kastamonu Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kastamonu'nun kadın kahramanları hakkında bilgi veren Vidinlioğlu, Işıkgece'ye Şehit Şerife Bacı kabartmalı ahşap tablosunu hediye etti.

AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Işıkgece, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı olduktan sonra ilk dış ziyaretini Kastamonu'ya gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu durumun kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren Işıkgece, "Türkiye'mizin her köşesi çok nadide, çok eşsiz ürünlere sahip. Taşköprü'müz de Kastamonu'muz da gerçekten çok önemli zenginliklere sahip. Gelecek kuşaklara bu mirası bırakmak, taşımak adına buradayız." dedi.

Işıkgece, Taşköprü ilçesine de gideceğini belirterek şunları kaydetti:

"Taşköprü'de sarımsağımız dünyaca ün kazanma potansiyeline sahip. Ülkemizde de çok önemli bir isme sahip. Taşköprü sarımsağımızın takip sistemiyle aynı zamanda orijinal sarımsağımızın gelecek kuşaklara çok daha düzgün geçmesiyle alakalı çok özel bir projeye imza atacağız. Taşköprü bölgesi çok özel bir bölge. Her bölgemizde olduğu gibi burada da çok güzel değerlerimiz var. İnşallah birlikte çok özel projelere imza atarız. Ben de sorunlarınızı yakından takip etmek, dinlemek ve elimden gelen yardımı yapmak adına her zaman hazır olduğumuz bildirmek isterim."

AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü de Işıkgece'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Işıkgece, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne de gitti.

Işıkgece'ye ziyaretlerinde AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu