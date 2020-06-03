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Son dakika ekonomi: Sur olaylarında zarar gören 5 yıldızlı otel tadilata alındı

Son dakika habere göre Sur olaylarında zarar gören 5 yıldızlı otel tadilata alındı Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki hendek operasyonlarında teröristler tarafından tahribata uğratılan kentin ilk 5 yıldızlı oteli, huzur ve güven ortamının yeniden inşa edilmesi ile birlikte tadilata alındı.

03.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:58

Sur olaylarında zarar gören 5 yıldızlı otel tadilata alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki hendek operasyonlarında teröristler tarafından tahribata uğratılan kentin ilk 5 yıldızlı oteli, huzur ve güven ortamının yeniden inşa edilmesi ile birlikte tadilata alındı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör olaylarının bitmesi ve huzur ve güven ortamının oluşması ile birlikte yatırımlar da hızlandı. Sur ilçesinde 2015 ile 2016 yılı arasında terörden en büyük zararı gören ve kentin ilk 5 yıldızı oteli olan The Green Park Otel'de tadilat çalışması başlatıldı. 3 ay sürecek çalışmaların ardından otel eylül ayında tekrar faaliyete girecek.

Kentin ilk 5 yıldızlı otelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren otelin Genel Müdürü Cuma Turgut, oteli sil baştan yeniden dizayn ettiklerini ve eylül ayında faaliyete gireceğini söyledi.

"Otelimiz çatışmalar sırasında ciddi zarar gördü"

Otelin çatışmalar sırasında ortada olduğu için ciddi zarar gördüğünü belirten Turgut, "2015 yılında Sur olayları dönemine kadar bölgenin en eski 5 yıldızlı oteli Green Park olarak hizmet veriyordu. Sur olayları sırasında ciddi bir zarar gördü, ardından otel kapatıldı ve bizlerde şimdi bu oteli faaliyete geçirmek için elimizden geleni yaparak açmaya çalışacağız. Otelimiz çatışmalar sırasında ciddi bir zarar gördüğünü tespit ettik. Bizler yeniden dekore ederek, eylül ayında faaliyete girmeyi amaçlıyoruz. Şuanda bulunduğumuz otel dünya ve Türkiye'nin her bölgesinde gelen misafirlerin anılarının olduğu bir oteldir. Otelimizin faaliyete girmesi ile birlikte geçmişte olduğu gibi yeniden misafirlerimizi buradan en iyi şekilde ağırlamaktan memnun olacağız" dedi.

Son dakika ekonomi: Sur olaylarında zarar gören 5 yıldızlı otel tadilata alındı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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