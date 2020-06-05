Son dakika ekonomi: Su ürünleri üretimi 2019'da yüzde 33.1 arttı Son dakika gelişmesine göre Su ürünleri üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33.1 artarak 836 bin 524 tona yükseldi.

Su ürünleri üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33.1 artarak 836 bin 524 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, üretimin yüzde 44.8'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 6.8'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3.8'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 44.6'sını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

TÜİK verilerine göre 2019 yılında su ürünleri avcılığı yüzde 47.5 ve yetiştiricilik yüzde 18.7 arttı.Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 463 bin 168 tona çıkarken, yetiştiricilik üretimi ise 373 bin 356 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 52, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4.8 arttı.Deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığı 262 bin 544 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Hamsi balığını 38 bin 78 ton ile çaça ve 19 bin 119 ton ile sardalya izledi.

Kişi başına ortalama su ürünleri tüketimi 2018 yılında 6.14 kilogram düzeyindeyken, 2019 yılında yüzde 2.0 artarak 6.26 kilograma yükseldi. (Grafik)

Kaynak: DHA