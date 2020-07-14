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Son dakika ekonomi: Spot piyasada elektrik fiyatları

Son dakika ekonomi haberi... Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 76 kuruş, en düşük 197 lira olarak belirlendi.

Son dakika ekonomi: Spot piyasada elektrik fiyatları
14.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:52

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 76 kuruş, en düşük 197 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,85 artışla 147 milyon 163 bin 839 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 315 lira 76 kuruş, en düşük saat 06.00'da 197 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 292 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 293 lira 777 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309 lira 78 kuruş, en düşük 193 lira 87 kuruştan işlem gördü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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