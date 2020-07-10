Son dakika ekonomi: Şifa kaynağı kekik otu hasadı Akdağ yaylalarında başladı Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Şaphane ve Gediz ilçelerine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar 2 bin 120 rakımlı Akdağ yaylalarından kekik toplayıp pazarda satarak geçim sağlıyorlar.

Kütahya'nın Şaphane ve Gediz ilçelerine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar 2 bin 120 rakımlı Akdağ yaylalarından kekik toplayıp pazarda satarak geçim sağlıyorlar. Toplanan kekikler kilosu 40-50 lira arasında satılıyor.

Akdağ'ın iki tarafında bulunan Gediz ve Şaphane ilçelerinde yaşayan vatandaşlar temmuz ayında dağa çıkıp, Akdağ'da bol miktarda bulunan kekik otunu toplayıp, kurutup Gediz, Şaphane ve Simav pazarlarına götürüp satarak ek gelir elde ediyorlar.

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, "Bölgede yaşayan vatandaşların tamamen doğal olan kekik otunu dağlardan toplayıp kurutuyorlar. Şaphane ve yakın ilçelerde bulunan pazarlarda kilosunu 40 ile 50 liradan satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Doktorların baş ağrısını geçirir. balgam söktürür, bu sayede sinüslerin ve bronşların temizlenmesini sağlar dediği kekik tamamen organik olarak Şaphane dağlarında ve Akdağ'da bol miktarda mevcuttur" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA