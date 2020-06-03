Son dakika ekonomi: Serbest piyasada altın fiyatları Son dakika haberleri: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,30 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 371,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 371,30 liradan, 2 bin 446 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 467 liradan, 338,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 342,50 liradan, 2 bin 390 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 410 liradan, bin 195 liradan alınan Yarım Ziynet bin 205 liradan ve 598 liradan alınan Çeyrek Ziynet 603 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA