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Son dakika ekonomi: Serbest piyasada altın fiyatları

Son dakika haberleri: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,30 lira oldu.

Son dakika ekonomi: Serbest piyasada altın fiyatları
03.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:39

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 371,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 371,30 liradan, 2 bin 446 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 467 liradan, 338,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 342,50 liradan, 2 bin 390 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 410 liradan, bin 195 liradan alınan Yarım Ziynet bin 205 liradan ve 598 liradan alınan Çeyrek Ziynet 603 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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