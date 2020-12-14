Son dakika ekonomi: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefimizde kararlıyız."
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Son dakika ekonomi: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefimizde kararlıyız."

14.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:58
Son dakika ekonomi: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

Son dakika ekonomi haberine göre Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefimizde kararlıyız."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefimizde kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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