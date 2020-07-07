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Son dakika ekonomi: Sarıgöl'de fırtına ve dolu bağlarda zarar yol açtı

Son dakika ekonomi haberi... Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına ve dolu, üzüm bağlarında zarara yol açtı.

Son dakika ekonomi: Sarıgöl'de fırtına ve dolu bağlarda zarar yol açtı
07.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:58

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına ve dolu, üzüm bağlarında zarara yol açtı.

Sarıgöl'de akşam saatlerinde meydana gelen fırtına ve dolu yağışı, özellikle Ahmetağa, Bereketli, Avşar, Dadağlı, Kızılçukur mahallerindeki üzüm bağlarında zarara neden oldu. Ahmetağa Mahallesi'nde ise şiddetli fırtına üzüm bağlarını yere yatırdı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zarar tespit çalışmaları başlatılırken, zararın boyutunun çalışmaların tamamlanmasından sonra ortaya çıkacağı ifade edildi.

"Çiftçimizin kulağı hava durumunda"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üreticilerin, aşırı sıcakların ardından mutlaka dolu ve yağışların geleceğini tahmin ettiklerini belirterek, "24 saat üreticimiz hava durumu hakkında çeşitli yerlerden ve televizyonlardan hava durumunu öğrenirler. Zarar tespit çalışmalarına başlandı. Bu nedenle de üzüm üreticilerimiz bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı haziran ayında örtü çalışmalarına başlattılar. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun diyoruz. Allah daha büyük afetlerden korusun" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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