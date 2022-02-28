Son dakika ekonomi: Rusya ve Ukrayna savaşı Avrupa'da kömür fiyatlarını yüzde 18 artırdı - Haberler

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Son dakika ekonomi: Rusya ve Ukrayna savaşı Avrupa'da kömür fiyatlarını yüzde 18 artırdı

AA, Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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Son dakika ekonomi: Rusya ve Ukrayna savaşı Avrupa'da kömür fiyatlarını yüzde 18 artırdı

Son dakika haber: Rusya'ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı yaklaşık yüzde 18 arttı.

Rusya'ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı yaklaşık yüzde 18 arttı.

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı TSİ 16.53'te 256 dolara çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batı ülkelerinin Rus bankalarını SWIFT'ten çıkarma ve Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurma kararı sonrası, piyasa açılışında 235 dolardan işlem gören kömürün ton fiyatı yaklaşık yüzde 18 arttı.

Böylece, geçen yıl martta tonu 69 dolar seviyesinde olan kömür fiyatındaki artış yüzde 271'i buldu. Kömür fiyatları son bir ayda ise yüzde 65 yükseldi.

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AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Ukrayna, Rusya, Kömür, Mart, Ekonomi, Haberler

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