Son dakika ekonomi: Ramazan ile birlikte sebze fiyatları yükseldi
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Son dakika ekonomi: Ramazan ile birlikte sebze fiyatları yükseldi

Son dakika ekonomi: Ramazan ile birlikte sebze fiyatları yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Ramazan ayının başlaması ile birlikte Malatya'da sebze fiyatlarında artış görüldü.

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Ramazan ayının başlaması ile birlikte Malatya'da sebze fiyatlarında artış görüldü.

Geçen haftaya göre özellikle Domates ve Salatalık fiyatı, Ramazan ayının girmesiyle yüzde 10-20 arasında arttı. Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, Malatya Sebze ve Meyve Pazarındaki sebze fiyatları hakkında bilgi verirken, "Ramazan ayı nedeniyle fiyatlar yükseldi. Özellikle Domates ve Salatalık pahalandı. Ramazan ayından önce perakende kilosunu 4-5 TL'den sattığımız salatalıkın kilosu 6 TL, Ramazan'dan önce perakende kilosunu 5-6 TL'den sattığımız domatesin kilosu 7 TL, biber'in kilosu 10 TL civarında oldu" ifadelerini kullandı. Yıldız, covid-19 salgınının da fiyatların artmasına sebep olduğunu ileri sürüp, vatandaşların alım gücünün az olmasından fiyatların artmasıyla kilo kilo yerine gram gram aldıklarını belirtti.

Vatandaşlar ise mevsimin sıcağa doğru gitmesi nedeniyle sebze fiyatlarının düşmesi gerektiğini dile getirip, fırsatçılara meydan verilmemesini istediler. - MALATYA

Son dakika ekonomi: Ramazan ile birlikte sebze fiyatları yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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