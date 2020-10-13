Son dakika ekonomi: Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Son dakika haberler... Küresel piyasalarda dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketi beklentileriyle pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bugün yurt içi ve dışında yoğunlaşan veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalarda dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketi beklentileriyle pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bugün yurt içi ve dışında yoğunlaşan veri gündemi takip edilecek.

ABD basınına cuma günü yansıyan Beyaz Saray yönetiminin 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığı yaptığı haberleri, dün küresel çapta pay piyasalarındaki pozitif görünümün korunmasını sağladı.

Kovid-19 aşısı ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışı da piyasaların yönü açısından önemini korurken, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasında prensipte mutabık kalmasının ardından artan jeopolitik riskler gündemin odağına yerleşti.

Öte yandan, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 testinin negatife döndüğü açıklandı. Trump da tedavisinin tamamlanmasının ardından Florida'nın Sanford kentinde yaptığı ilk seçim mitinginde, "Eskisinden daha güçlüyüm. Kovid-19 sürecini atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum." diye konuştu.

Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da mücbir durumun kaldırılmasının ardından Ras Lanuf Limanı'na ham petrol pompalama işlemi başlarken, bu gelişme sonucu Brent petrolün varil fiyatı dün 41,6 dolara kadar geriledi ve günü yüzde 2,3 düşüşle 42 dolar seviyelerinden tamamladı.

Söz konusu gelişmelerle dün New York Borsası'nda Dow Jones endeksi yüzde 0,88, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,56 değer kazandı. Endekslerdeki yükselişe teknoloji hisselerinin öncülük ettiği görülürken, hisse senedi bazında Facebook ve Amazon yüzde 4'ün, Alphabet yüzde 3'ün ve Microsoft yüzde 2'nin üzerinde artış kaydetti. Dolar endeksi dün 93,0-93,3 dar bandında hareket etmesinin ardından bugün 93,1 düzeyinde yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise dün yüzde 0,80 sınırını test etmesi sonrası bugün yüzde 0,76'ya gerilediği görülüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı enflasyon ve ortalama saatlik kazançlar verileri öncesi endeks vadelilerinin negatif seyrettiğine işaret ederek, Kovid-19 aşısı, başkanlık seçimleri ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının önemini koruduğunu ifade etti.

Avrupa tarafında dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek, "orta, yüksek ve çok yüksek" olmak üzere 3 yerel uyarı seviyesi oluşturduklarını duyurdu. Tekrar ulusal karantina kararı alınmasının doğru olmadığını vurgulayan Johnson, açıkladıkları yeni önlemlerin "denge" paketi olarak görülebileceğini söyledi. Bu gelişme sonrası İngiltere'de FTSE 100 endeksi dün günü yüzde 0,25 düşüşle tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,67 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise dün en yüksek 1,1828'i görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 1,1795 seviyelerinde bulunuyor. Avrupa tarafında vadeli işlemlerde ise karışık bir seyrin hakim olduğu görülüyor.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 9,9 ile yükselişini 4'üncü aya taşırken, ithalat da piyasa öngörülerinin oldukça üzerinde artış kaydetti. Japonya'da ise büyük imalatçıların durumunu yansıtan Tankan endeksi, ekimde eksi 26 değerini aldı. Veriler sonrası karışık bir görünümün hakim olduğu Asya piyasalarında, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09'luk artışla 1.178,35 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi, dün en düşük 7,8501 ve en yüksek 7,9136 seviyelerini görmesinin ardından bugün yüzde 0,1 artışla 7,8975'te bulunuyor.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi, Kovid-19 aşısı ve jeopolitik gelişmelerin pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler olmaya devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde Sanayi Üretimi Endeksi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesin'de ZEW Beklenti Anketi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Bugün ayrıca Uluslararası Para Fonu'nun küresel ekonomiye ilişkin tahminlerine yer verdiği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2020 sayısının yayımlanacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin, ağustosta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, eylül ayı işsizlik oranı ve istihdam verileri

09.00 Almanya, eylül ayı enflasyon

10.00 Türkiye, ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı perakende satış ve ciro endeksleri

12.00 Almanya, ekim ayı ZEW Beklenti Anketi

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı ZEW Beklenti Anketi

13.00 ABD, eylül ayı NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi

15.30 IMF ekim ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

15.30 ABD, eylül ayı enflasyon

15.30 ABD, eylül ayı ortalama saatlik kazançlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu