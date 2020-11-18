Son dakika ekonomi: Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Son dakika ekonomi haberi... Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle yükselen ekonomik toparlanma ve bağlı olarak talep artışı umutlarının desteğindeki petrol fiyatlarında yön yeniden yukarıya döndü.

Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle yükselen ekonomik toparlanma ve bağlı olarak talep artışı umutlarının desteğindeki petrol fiyatlarında yön yeniden yukarıya döndü.

Buna karşılık, Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,880 ve 1,890 dolar arasında yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma 'dan Murat Akyol, ons altının sakin gelişmini sürdürdüğüne işaret ettiği analizinde şöyle dedi: "Aşı çalışmalarından gelen iyimser haberler ons altın üzerinde baskı yaratmış olsa da görünümde belirgin bir bozulma gerçekleşmiş değil. Bu kapsamda fiyatların 1870 doların üzerinde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Sakin seyre bağlı olarak teknik görünüm de değişmiş değil.

"Dolayısıyla 1,900-1,910 dolar bandı yukarı yönlü kırılmadıkça fiyatlarda anlamlı bir iyileşme yaşanmasını beklemiyoruz. Diğer taraftan aşı konusundaki gelişmelerin bir süre daha baskı yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. "Pfizer ve Moderna'nın ardından AstraZeneca ve Johnson & Johnson gibi şirketlerin üzerinde çalıştığı diğer aşı adaylarından gelebilecek olası pozitif haberler de altında baskı oluşmasına yol açabilir."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.64 artışla 44.71 dolar,Batı Teksas yüzde 1.73 artışla 42.22 dolar,altın yüzde 0.16 düşüşle 1,878.17 dolar,gümüş yüzde 0.15 düşüşle 24.44 dolar,bakır yüzde 0.29 düşüşle 7,074.50 dolar,platin yüzde 0.47 artışla 935.73 dolar,paladyum yüzde 0.87 artışla 2,341.96 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 466 liraya, çeyrek altın 770 liraya, Cumhuriyet altını da 3,066 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, kıymetli madenlerin "sakin bir günü" geride bıraktığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Altın, aşı sonrası negatif fiyatlamasına devam ediyor. Dünkü seansta da benzer şekilde kırmızı da kapattığı seansı geride bıraktı. Sarı maden, dünkü seansa 1,888 dolar/ons seviyesinden başlarken, 1,876 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildiği bir günü yaşadı. Aşı haberler inin ardı ardına gelmesine karşın, vaka sayıları da durmaksızın artmaya devam ediyor. Piyasalar şimdilik bu haberler i görmezden gelerek risk iştahlı işlemlerini sürdürüyor. Dün Fed Başkanı Jerome Powell da bu konuya dikkat çekerek yakın vadede odaklarının vaka artış hızı riski olduğunu vurguladı. İstihdamdaki kayıplara, toparlanmanın çok uzun süreceğine ve geride bırakmış olduğumuz ekonomiye dönmemizin yakın vadede olmayacağına da dikkat çeken Başkan, karamsar bir tablo çizmiş oldu. Altın ise başkanın sözlerine kısıtlı tepki vererek günü 1,880 dolar/onstan tamamladı. Günlük bazda yüzde 0,4 kaybı hanesine yazmış oldu."Gümüş, dünkü seansta altına kıyasla satıcılı bir seansı geride bırakırken, 24 dolar/onsun üzerinde tutunma çabasına devam ediyor. 24.77 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 24.48 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 1.2 kayıp yaşamış oldu. "Platin, 915 dolar/ons direncini geçtikten sonra dünkü seansta 938 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi ve son iki ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Dünkü seansı 929 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 0.1 gibi bir mütevazı kazanç elde etmiş oldu."Paladyum ise dünkü seansa 2334 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra, 2322 dolar/onstan kapanış yaparak yüzde 0.5 gibi bir kayıpla seansı tamamladı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 5,630 kg altın, 1,903 kg gümüş işlemiyle gün tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı