Son dakika ekonomi: Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu."
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Son dakika ekonomi: Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu."

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Pekcan: 'İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu.'

Son dakika haberler: Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu.

Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu." - Ekonomi Haberleri
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