Son dakika ekonomi: Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu."
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler: Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu.
Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır