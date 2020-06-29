Son dakika ekonomi: Pekcan: "İhracatçılara 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım... Son dakika habere göre Pekcan: "İhracatçılara 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamaları finansmanı için yeni kredi penceresi açılacak.

Pekcan: "İhracatçılara 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamaları finansmanı için yeni kredi penceresi açılacak." Kaynak: AA