Son dakika ekonomi: Pekcan: "İhracatçılara 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım...
Son dakika habere göre Pekcan: "İhracatçılara 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamaları finansmanı için yeni kredi penceresi açılacak.
29.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:24
Pekcan: "İhracatçılara 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamaları finansmanı için yeni kredi penceresi açılacak."
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Kaynak: AA