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Son dakika ekonomi: OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Lloyd's lisansı aldı

Son dakika haberine göre OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Lloyd's'da yetkili broker olarak iş yapma lisansını aldı.

Son dakika ekonomi: OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Lloyd's lisansı aldı
02.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:23

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Lloyd's'da yetkili broker olarak iş yapma lisansını aldı.

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nden yapılan açıklamada, şirket, dünyanın en köklü ve lider sigorta ve reasürans piyasası Lloyd's'da yetkili broker olarak iş yapma lisansını elde ettiğini bildirdi.

Bugüne kadar global piyasalarda faaliyet gösteren 300 bine yakın broker arasından yalnızca 335 brokerin Lloyds lisansının bulunduğu belirtilen açıklamada, şirketin aldığı lisansla Lloyd's kriterlerini karşılayarak bu güçlü kurumun nadiren kabul ettiği brokerler arasına girdiği kaydedildi.

Açıklamada, OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nin, Lloyds Brokeri ünvanı ile benzersiz bir küresel sigorta uzmanlığı havuzuna direkt erişim hakkı kazandığı, ayrıca Lloyd's'un yetkili brokeri olarak küresel oyuncular arasındaki yerini güçlendirdiği anlatıldı.

"Küresel oyuncular arasındaki varlığımızı daha da güçlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Genel Müdürü Sertan İpek, brokerlik faaliyeti gösteren çok sayıda şirketin arzu ettiği bu çok önemli yapının yeni üyesi olmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Hizmete 2017'de başladıkları sektörde en iyi ve en güvenilir sigorta ve reasürans brokerlik şirketi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan İpek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu üyelikle küresel oyuncular arasındaki varlığımızı artık daha da güçlendirdik. Lloyd's kabul sürecimizde grubumuzun marka değeri, sağlam ve köklü geçmişimiz, Türkiye ve dünya çapındaki yatırımlarımız etkili oldu. Aynı zamanda şirketimizin kısa sürede imza attığı başarılar, profesyonel yönetim kadrosu ve ekibimiz, iş planımız ve finansal kriterleri sağlamamız bu süreçte bizi öne taşıdı. Lloyd's bünyesinde bulunan sigorta şirketlerinin başvurumuzu desteklemesi de bizim bu kıymetli yapının yeni üyesi olmamıza yardımcı oldu."

Açıklamada, Lloyd's'in, 330 yıllık sigorta tecrübesiyle 200'den fazla sigorta branşında faaliyet gösterdiği, bünyesinde 80'den fazla sendika, 54 idari mümessil (Managing Agents) ve 335 broker bulunduğu, 2019 itibarıyla 35,9 milyar pound prim hacmi ve 2,5 milyar pound vergi öncesi kara sahip olduğu bilgileri yer aldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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