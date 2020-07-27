HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika ekonomi: Ordulu üreticiler fındık fiyatlarından memnun

Gelen son dakika haberlerine göre Ordulu üreticiler fındık fiyatlarından memnun -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatları üreticileri mutlu etti Ordulu üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarından memnun olduklarını belirtti.

27.07.2020 21:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:29

Ordulu üreticiler fındık fiyatlarından memnun

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatları üreticileri mutlu etti

ORDU - Ordulu üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarından memnun olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarının ardından fındık fiyatlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için TMO'nun kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır. Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kilogram başına 1 lira, alan bazlı mazot bazlı desteği olarak da kilogram başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25 ila 25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar fiyattan memnun

Ordulu fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarının oldukça yerinde olduğunu belirterek, üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu kaydettiler. Fındık fiyatlarının, hasat tarihinden önce açıklanmasının, serbest piyasada da fiyatların yükseleceğine işaret olduğunu ifade eden üreticiler, fiyatlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler.

Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet ilmi Güler, fındık fiyatlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımıza üreticilerimiz adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyor, fiyatın bölgemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise sosyal medya paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı. Giresun fındığı 22.5 TL, Ordu fındığı 22 TL. Var olasın Cumhurbaşkanım, adamsın adam. Vampirlere güzel bir ders verdin. Fındık üreticisine hayırlı olsun. Seni seviyoruz milletin adamı, milletimize can feda" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika ekonomi: Ordulu üreticiler fındık fiyatlarından memnun

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Güncel
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu Politika
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Güncel
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Dünya
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti Güncel
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda Azerbaycan-Ermenistan gerilimini konuştu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda Azerbaycan-Ermenistan gerilimini konuştu
İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı oldu
İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı oldu
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
'Katil' yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
"Katil" yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Pınar Gültekin
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Kerem Bursin İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Selçuk İnan Yılmaz Vural Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Beşiktaş Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Ordulu üreticiler fındık fiyatlarından memnun - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 21:50:02. #1.15#
title