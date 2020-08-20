Son dakika ekonomi: OPEC+ kararıyla Brent 46 dolarda Son dakika haberine göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, petrol üretim kısıntısında eksik kalan bölümün telafi edilmesini kararlaştırdığının açıklanmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yeniden 46 dolara yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, petrol üretim kısıntısında eksik kalan bölümün telafi edilmesini kararlaştırdığının açıklanmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yeniden 46 dolara yükseldi.

Altın fiyatları yeniden yükseldiği 2,010 doların üzerinden 2,000 dolar düzeyinin altına döndükten sonra, 1,950 doların da altına indi.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.43 düşüşle 45.99 dolar,Batı Teksas yüzde 0.58 düşüşle 42.71 dolar,altın yüzde 1.09 artışla 1,949.77 dolar,gümüş yüzde 1.91 artışla 27.21 dolar,bakır yüzde 2.33 artışla 6,599.00 dolar,platin yüzde 0.84 artışla 939.40 dolar,paladyum yüzde 0.90 artışla 2,178.89 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 457 liraya, çeyrek altın 757 liraya, Cumhuriyet altını da 3,025 liraya geriledi.OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısında, hedeflenen üretim kısıntısı miktarına ulaşabilmek için günde ortalama 2.3 milyon varil daha kısıntı yapılması gerektiği belirtildi.Toplantıdan sonra açıklanan raporda, petrol arz ve talebi arasındaki farkın giderek kapandığı da belirtildi,Toplantıda, OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Komitesi (JMM) toplantısının 17 Eylül'de yapılması, bu toplantıdan bir gün önce de OPEC+ Birleşik Teknik Komite'nin toplanması kararlaştırıldı.

Kaynak: DHA