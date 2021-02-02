Son dakika ekonomi: Nintendo, Kovid-19 salgınında artan taleple 400 milyar yen net kazanç bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika ekonomi: Nintendo, Kovid-19 salgınında artan taleple 400 milyar yen net kazanç bekliyor

02.02.2021 04:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 04:44
Son dakika ekonomi: Nintendo, Kovid-19 salgınında artan taleple 400 milyar yen net kazanç bekliyor

Bir son dakika haberine göre Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan talep sonrası mevcut mali yıl için açıkladığı 300 milyar yen (2,8 milyar dolar) net kazanç görünümünü 400 milyar yene (3,8 milyar dolar) çıkardı.

Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan talep sonrası mevcut mali yıl için açıkladığı 300 milyar yen (2,8 milyar dolar) net kazanç görünümünü 400 milyar yene (3,8 milyar dolar) çıkardı.

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo, Kovid-19'da kullanıcıların konsol ve oyunlarla geçirdiği sürelerin artmasıyla doğan talep fazlası sonucu martta sona erecek mevcut mali yıl net kazanç görünümünü güncelledi.

Buna göre, satışların önceki mali yıla oranla yüzde 22,3 artarak 1,6 trilyon yene (15,2 milyar dolar) yükselmesi, işletme karının 560 milyar yene (5,33 milyar dolar) ulaşması hedefleniyor.

İlk olarak Mart 2017'de piyasaya sürülen hibrit oyun konsolu Nintendo Switch'in önceki açıklanan görünümdeki 24 milyon satış beklentisi, mevcut mali yıl için 26,5 milyon olarak güncellendi.

Açıklanan nisan-aralık dönemi oranlarına göre firma, önceki yılın aynı dönemine kıyasla net kazancını yüzde 91,8, satışlarını yüzde 37,3, işletme kazancını da yüzde 98,2 artırdı.

Satış rekorları kıran oyunlar "Animal Crossing" ile "Mario Kart 8 Deluxe", 9 aylık dönemde sırayla 19,41 milyon ve 8,64 milyon adet sattı.

Güncellenen verilere ilişkin çevrim içi basın toplantısı düzenleyen Nintendo Başkanı Furukawa Shuntaro, yıl sonu alışveriş sezonunun sona ermesine rağmen talebin düşüş göstermediğini belirtti.

Otomobilden akıllı telefonlar ve oyun konsollarına kadar firmaların karşı karşıya kaldığı küresel yarı iletken açığına değinen Furukawa, "Halihazırda üretim ve satış için şimdilik gerekli parçaları sağlama aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Feyza Aktan Yıldız Tilbe
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Ünal Karaman Nihat Özdemir Aykut Kocaman
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Nintendo, Kovid-19 salgınında artan taleple 400 milyar yen net kazanç bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 04:45:10. #1.14#
title