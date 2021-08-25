Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı
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Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artarak 35.405,50 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 4.497,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 15.041,9 puana yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Güne yatay seyirle başlayan endeksler, gün içerisinde bankacılık, seyahat ve eğlence hisselerindeki yükselişle yukarı yönlü bir hareket kaydetti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, temmuzda aylık yüzde 0,1 azalışla beklenenden az düşüş gösterdi.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,34 seviyelerine yükseldi.

Analistler, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandığını, Powell'ın konuşmasında Fed'in varlık alımlarını azaltma zamanlamasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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