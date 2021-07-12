Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı
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Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,36 artarak 34.996,18 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,38 kazançla 4.386,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artışla 14.733,2 puana yükseldi. Böylece üç endeks de kapanışta ulaştıkları puanlarla rekor tazeledi.
Endekslerdeki pozitif seyirde, şirketlerin bu hafta açıklanmaya başlayacak 2'nci çeyreğe ait finansal sonuçlarına dair iyimserlik etkili oldu.
Analistler, yarın açıklanacak haziran ayına ait enflasyon verisi ile JPMorgan Chase ve Goldman Sachs'ın 2'nci çeyrek bilançolarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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