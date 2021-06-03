Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre New York borsası, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle kapattı.

New York borsası, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 25,07 puan değer kazanarak ve yüzde 0,07 değer kazanarak 34.600,38 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 değer kazanarak 4.208,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kazanarak 13.756,13 puana yükseldi.

Enerji hisseleri günün en çok kazandıranları oldu. Occidental Petroleum yüzde 4,1, Diamondback Energy yüzde 2,5, Marathon Oil yüzde 1,4 değer kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmanın tahminlerden hızlı olabileceği düşüncesi yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirse de emtia fiyatlarındaki oynaklık, artan enflasyon endişeleri ve buna paralel para politikalarına ilişkin belirsizlikler risk iştahının güçlenmesini engelliyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin üzerinde yükselmesi ekonomik toparlanmaya yönelik iyimserliği artırırken, aktivitede sektör ve ülke bazlı önemli ayrışmaların devam ettiği görüldü.

ABD'de imalat sanayi PMI 62,1 ile tarihi zirvesine çıkarken, ISM imalat sanayi PMI, 61,2 ile tahminleri aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Nikos Dendias Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Murat Boz Seda Sayan Hülya Avşar
Spor Ozan Tufan Arda Turan Şenol Güneş Ergin Ataman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 04:03:46. #1.16#

title