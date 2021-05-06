Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı
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Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,93 artarak 34.548,53 puan ile rekor seviyeye çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,80 artışla 4.201,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 13.632,84 puana yükseldi.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, iyi gelen ekonomik veriler ve ekonomik büyümeye ilişkin iyimserliğin etkisiyle gün içerisinde seyrini pozitife çevirdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düşüş gösterdi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Mayıs ile biten haftada 498 bine gerileyerek Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geldi.

Ayrıca, ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği de 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 artarak beklentinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Analistler, piyasalarda yarın ABD'nin nisan ayına ait istihdam raporunun takip edileceğini belirtirken, ülkede tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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