Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı

05.11.2020 00:53 | Son Güncelleme: 05.11.2020 00:56
Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi haberi: New York borsası, ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin kazananı henüz belli olmamasına rağmen günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin kazananı henüz belli olmamasına rağmen günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,34 artışla 27.847,66 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,15 artarak 3.441,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,85 kazançla 11.590,78 puana çıktı.

Seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin sürmesine rağmen New York borsasında endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş gösterdi.

ABD halkı, ülkenin yeni başkanını belirlemek üzere dün sandık başına giderken, kritik eyaletlerde süren oy sayım işlemleri nedeniyle seçim sonuçları henüz netleşmedi.

Ülkede resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump şu ana kadar 214, Demokrat aday Joe Biden ise 248 delege sayısına ulaştı.

Şimdiye kadar açıklanan sonuçlara piyasalar olumlu tepki verirken, seçim sonuçlarının tahmin edilenden önce açıklanacağı umudu ve seçim sonrasında ekonomik teşvik paketinin yeniden gündeme geleceğine ilişkin beklentiler piyasalarda pozitif bir hava yarattı.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, bugün yaptığı açıklamada, Kongrenin bu yıl ekonomik destek paketini geçirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca McConnell, Kongrenin 11 Aralık'a kadar federal hükümete kaynak aktarılmasını sağlayan ve hükümetin kapanmasını önleyen geçici bütçe sona ermeden harekete geçmesi gerektiğini aktardı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı ekimde 365 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede dış ticaret açığı da eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 azalarak 63,9 milyar dolara geriledi ve piyasa beklentileriyle neredeyse paralel bir seyir izledi.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise ekimde aylık 1,2 puan azalarak 56,6 değerine düştü. Hizmet sektörü faaliyetlerindeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 57,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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