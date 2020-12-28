Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle açıldı
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Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle açıldı

28.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:52
Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haberi: New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,60 artışla 30.381,90 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,73 yükselişle 3.729,98 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 artarak 12.911,95 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketi ile 2021 mali yılı için öngörülen bütçe tasarısını beklenmedik şekilde onaylaması etkili oldu.

Trump, daha önce tepki göstermesine rağmen piyasaların uzun zamandır gündemini meşgul eden Kovid-19 salgınına yönelik 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını dün imzaladı.

Kongre'nin onayının ardından kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketini daha önce "rezalet" olarak nitelendiren Trump, pakette yer alan 600 dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketi ile bütçenin yer aldığı tasarıyı imzalamamıştı.

Bütçenin onaylanmasıyla federal hükümetin kapanmasının önüne geçilirken, milyonlarca Amerikalıyı ilgilendiren Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destekler de hayata geçmiş oldu.

ABD tarihinin ikinci en büyük ekonomik yardım paketi olarak nitelendirilen Kovid-19 salgınının etkilerine yönelik paket kapsamında, gelir kaybı yaşayan Amerikalılar ve küçük işletmelerin yanı sıra pek çok alanda destek sağlanması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 18:19:35. #1.15#
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