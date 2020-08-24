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Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika habere göre New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle açıldı
24.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:47

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,72 artışla 28.130,87 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 yükselişle 3.424,65 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kazançla 11.449,95 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik gelişmeler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıkladı. Plazma tedavisinin Kovid-19 hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını belirten Trump, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirdi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, temmuzda 1,18 değerine geriledi. Endeks haziranda 5,33 olarak kaydedilmişti.

Analistler, piyasaların yeni haftada, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajların takip edileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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