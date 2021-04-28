Son dakika ekonomi: New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi karışık seyirle açıldı
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Son dakika ekonomi: New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi karışık seyirle açıldı

Son dakika ekonomi: New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi karışık seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalışla 33.898,63 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 4.191,78 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 azalarak 14.082,37 puandan işlem görmeye başladı.

Fed'in dün başlayan ve bugün sona erecek FOMC toplantısından çıkacak kararlar öncesi piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, Fed'in "güvercin" tutumunda herhangi bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade ederek, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda varlık alımlarının geleceği ile Fed'in enflasyon endişelerine bakışına yönelik ipuçlarının aranacağını belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'de bugün yapacağı ilk konuşmada, eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik 1,8 trilyon dolarlık kapsamlı bir harcama planı açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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