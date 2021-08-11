Son dakika ekonomi: New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
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Son dakika ekonomi: New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı

Son dakika ekonomi: New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... New York borsası, beklentiler dahilinde gelen temmuz ayı enflasyonunun ardından güne yükselişle başladı.

New York borsası, beklentiler dahilinde gelen temmuz ayı enflasyonunun ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artışla 35.378,58 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artarak 4.447,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 kazançla 14.833,2 puana çıktı.

Dün günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, bugün açıklanan enflasyon verisinin ardından pozitif bir seyir izledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artarken, yıllık yüzde 5,4 artışla beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.

Analistler, tüketici fiyat artışlarının temmuzda yavaşladığını ancak ekonomi toparlanırken devam eden tedarik zinciri aksamaları ve seyahatle ilgili hizmetlere yönelik güçlü talebin etkisiyle enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

ABD Senatosu'nun 1 trilyon dolarlık altyapı paketini kabul etmesinin ardından 3,5 trilyon dolarlık bütçe taslağını onaylaması da piyasaları pozitif etkiledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,34 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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