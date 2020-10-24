Son dakika ekonomi: Meralarda yapılan yatırımlar incelendi
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Son dakika ekonomi: Meralarda yapılan yatırımlar incelendi

24.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:16
Son dakika ekonomi: Meralarda yapılan yatırımlar incelendi

Son dakika ekonomi haberi: Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri meralarda yapılan yatırımları inceledi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri meralarda yapılan yatırımları inceledi.

Siirt'teki meralarda büyük ve küçükbaş hayvanların ihtiyaçlarının karşılanıp verim kaybının önlenmesi amacıyla Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından 'Mera Islah ve Amenajman Projeleri' kapsamında yapılan yatırımları yerinde incelendi. Kurtalan ilçesi Uluköy köyü merasında yapılan gölgelik tamamlanarak köy muhtarlığına teslim edildi dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, ülkede kırmızı et açığını kapatmak ve üretimi arttırmak üzere bakanlığın mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında Siirt'te meralarında ıslah ve eksik yapıların tamamlaması için projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Demirhan, "İlimizde hayvancılığın gelişimi ve verimi arttırmaya yönelik bu tür yatırımlarımız devam edecektir. 2021 yılında meralarımızda gölet, gölgelik, hayvan su ihtiyaçlarını karşılamak üzere svat ve gübreleme çalışmalarımız olacak. Bugün Uluköy köy muhtarlığına teslim ettiğimiz gölgeliğin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Köylere 2020 yılında 200 bin TL yatırım yapılarak 3 köy merasında verim artışını sağlamak üzere gübreleme ve hayvanları yüksek sıcaklıktan korumak üzere gölgelik yapıldı. - SİİRT

Son dakika ekonomi: Meralarda yapılan yatırımlar incelendi
Son dakika ekonomi: Meralarda yapılan yatırımlar incelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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