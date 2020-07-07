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Son dakika ekonomi: Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir bekleniyor

Son dakika haberlerine göre Küresel piyasalarda, dün artan risk iştahının etkisiyle yukarı yönlü hareketin devam ettiği görülürken, bugün veri gündeminin sakin olması dolayısıyla dalgalı bir seyir izlenmesi ve yön arayışının öne çıkması bekleniyor.

Son dakika ekonomi: Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir bekleniyor
07.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:12

Küresel piyasalarda, dün artan risk iştahının etkisiyle yukarı yönlü hareketin devam ettiği görülürken, bugün veri gündeminin sakin olması dolayısıyla dalgalı bir seyir izlenmesi ve yön arayışının öne çıkması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında merkez bankalarının devreye aldığı genişlemeci para politikalarının bir sonucu olarak oluşan bol likidite ortamında yatırımcıların riskli varlıklara yönelimi devam ederken, açıklanan makroekonomik veriler de pay piyasalarındaki yükselişi destekliyor.

ABD'de geçen hafta pozitif gelen tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine, dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de eklendi. Endeks, haziranda önceki aya göre 11,7 puan artarak 57,1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, ülkede hizmet sektörü PMI da yukarı yönlü revize edildi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı da gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dakika: ABD'deki Çin virüsü salgınında ölüm oranları, dünya sıralamasında neredeyse en düşük seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan dün Çin'de devlet destekli bir mecrada "sağlıklı bir boğa piyasası oluşturulması" başlıklı bir yazının ardından Şanghay bileşik endeksinin yüzde 5,7 ile Temmuz 2015'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetmesi, pay piyasalarına yönelik risk iştahını destekledi.

Gelişmelerin ardından New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,78 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,60 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 2,21 yükselerek rekor kırdı. Dolar endeksi dün güne başladığı 97,2 seviyelerinden 96,7'ye kadar gerilerken, bugün yatay bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında dün açıklanan makroekonomik veriler ise karışık bir görünüm ortaya koydu. Avro Bölgesi'nde perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı, yatırımcı güven endeksindeki iyileşme ise öngörülerin altında kaldı. Öte yandan Almanya'da fabrika siparişleri mayısta yüzde 10,4 yükselse de beklentileri karşılamadı. Verilerin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,6, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,1 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise dün 1,13 sınırını aşmasının ardından bugün yatay hareket ediyor.

Asya tarafında Çin'de kamunun ülke ekonomisini canlandırmak için hisse senedi piyasalarına yönelik destekleyici adımlar atacağı beklentilerinin artması ile bugün de kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,36 değer kazanarak 118.485,24 puandan kapandı. Dolar/TL ise dün 6,84-6,87 bandında hareket etmesinin ardından bugün 6,86 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, ABD'de açıklanan pozitif veriler ile Çin borsasındaki hızlı yükselişlerin dünyanın en büyük iki ekonomisinde dair iyimserliği artırdığını belirterek, bu durumun küresel çapta yatırımcı risk iştahını diri tuttuğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 119.400 puanın direnç, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 İtalya, mayıs perakende satışlar

17.00 ABD, mayıs ayı JOLTS açık iş sayısı

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Kaynak: AA

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