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Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor

Son dakika haberi: Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin tekrar başlaması ile pozitif seyrediyor.

Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor
25.08.2020 08:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:55

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin tekrar başlaması ile pozitif seyrediyor.

ABD ve Çinli yetkililer birinci faz ticaret anlaşması üzerindeki görüşmelere tekrar başladılar. Yetkililerden gelen ilk açıklamaların, görüşmelerin daha ileriye taşınması konusunda tarafların mutabık oldukları yönünde olması ve Kovid-19 tedavisine ilişkin gelişmeler, pay piyasalarının yükseliş eğilimini korumasını sağladı.

Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini ve yakın zamanda aşıyla ilgili güzel haberler vereceklerini açıklaması sonrası dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 1,35 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 1,00 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 nedeniyle 15 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına yaklaşık 81 milyar avro mali destek verilmesini teklif etti. Destek haberiyle yükselişi ivme kazanan pay piyasalarında yükselişler yüzde 2'yi aşarken, avro/dolar paritesi 1,1784'e kadar gerilemesinin ardından 1,18'in hemen üzerinde dengelendi.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,28 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,71 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif görünüm Asya piyasalarının açılışı ile yeni güne de taşınsa da Çin ve Hong Kong borsalarında kapanışa yakın satış baskılarının arttığı görülüyor. Şu dakikalarda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün 1.106-1.118 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 1.108,44 puandan tamamladı. Dün 7,3789 seviyesinden kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3780'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

10.00 Türkiye, ağustos ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, ağustos ayı Ifo endeksleri

17.00 ABD, ağustos ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, ağustos ayı Richmond Fed imalat endeksi

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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