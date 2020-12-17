Son dakika ekonomi: KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler toparlanma ve Fed ile yükseldi
17.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:29
Son dakika haber: Dünya genelinde hisse senedi borsalarında endeksler Perşembe günü, ekonomik toparlanma iyimserliği ve ABD Merkez Bankası'nın faiz ve tahvil alım kararlarının etkisiyle yükseldi.
Dünya genelinde hisse senedi borsalarında endeksler Perşembe günü, ekonomik toparlanma iyimserliği ve ABD Merkez Bankası'nın faiz ve tahvil alım kararlarının etkisiyle yükseldi.
Asya-Pasifik borsaları, Fed'in temel faiz oranlarını değiştirmemesi kararının ardından Perşembe günü büyük oranda yükseldi.Önde gelen Avrupa borsaları, Avrupa Birliği Ekonomiden Sorumlu Komisyon Üyesi Paolo Gentiloni'nin, Euro bölgesinin 2021'in ilk çeyreğinde toparlanmaya başlayabileceğine ilişkin ılımlı iyimserliğini açıklamasının da itkisiyle yükseldi.Yatırımcıların, Fed'in faiz ve tahvil alım programına ilişkin kararına odaklandığı ABD'deki büyük borsalarındaki açılış öncesi işlemlerde endeksler yükseldi.Japonya'da Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 0.18 yükselişle tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi de yüzde 0.32 yükseldi. Shanghai Composite Endeksi yüzde 0.87 ve Shenzhen Composite Endeksi de yüzde 0.92 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi de yüzde 1.16 artışla kapadı. Güney Kore'de Kospi Endeksi ise yüzde 0.08 düştü. Dolar, yen karşısında yüzde 0.19 düşüşle 103.2995 yene geriledi.Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.94 artışla açıldı. Londra'da FTSE100 Endeksi de açılışta yüzde 0.28 yükseldi. Paris'teki CAC 40 Endeksi, işlemlere yüzde 0.57 artıda başladı. Euro/dolar paritesi yüzde 0.45 artışla 1.22380 düzeyine yükselirken, sterlin de yüzde 0.70 artışla 1.35828 dolara çıktı.ABD'deki açılış öncesi işlemlerde Dow Jones Endüstriyel Ortalama yüzde 0.43, Nasdaq 100 yüzde 0.51 ve S&P 500 yüzde 0.54 yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı