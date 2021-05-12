Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verisine odaklandı
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Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verisine odaklandı

Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verisine odaklandı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürmesi ve ekonomilerde canlanmanın devam edeceği beklentileri, enflasyon endişelerinin artmasına neden oluyor.

Enflasyonist baskıların, başta ABD'de olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını tahminlerden erken atabileceği beklentilerini artırması ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, tahvil piyasasında ise oynaklık yükseliyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, martta piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 8 milyon 123 bine yükseldi ve verinin açıklanmaya başlandığı Aralık 2000'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

New York borsasında alışların güçlenememesi ile endeksler, gün boyu düşüş eğiliminde hareket etti. Dow Jones endeksi yüzde 1,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,87 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Analistler, yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisini beklediğini ve nisan ayı enflasyonunun Eylül 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmasının tahmin edildiğini kaydetti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artması bekleniyor.

Avrupa borsaları da dün satıcılı bir seyir izledi. Dün Almanya'da açıklanan verilere göre, ZEW Ekonomik Güven Endeksi, geçen aya göre 13,7 puan artarak 84,4 puanla 21 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Veriye karşın Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,82, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 25 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,10 değer kaybederek günü 1.444,87 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 artışla 8,2884'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3090 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi piyasaların öğlene kadar açık olacağını ve 4,5 gün sürecek bayram tatiline gireceğini anımsatarak, pay piyasalarında sürekli müzayede işlemlerinin 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirileceğini ve 12.30-12.40 arasında kapanış seansı yapılacağını hatırlattı.

Bugün ABD'nin enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye nisan ayı konut satış istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, nisan ayı TÜFE

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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