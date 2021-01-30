Son dakika ekonomi: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden olabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika ekonomi: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden olabilecek

30.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:04
Son dakika ekonomi: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden olabilecek

Son dakika haberleri: Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek.

Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, tebliğin, döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, "Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri", hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı hükmü dışında tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden olabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 09:05:42. #1.15#
title