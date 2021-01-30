Son dakika ekonomi: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden olabilecek

Son dakika haberleri: Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek.

Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, tebliğin, döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, "Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri", hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı hükmü dışında tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık