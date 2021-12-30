En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,82 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 6,04 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 5,91 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: