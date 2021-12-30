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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,82 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 6,04 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 5,91 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,82 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 6,04 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 5,91 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.208,2791556,82
QNB Finans Portföy Altın BYF64,3393156,04
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF73,8136085,91
QNB Finans Portföy Gümüş BYF59,8401975,21
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0523044,80
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1534174,59
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,2430694,52
Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon1,3881624,38
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0261444,36
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon1,2768334,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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