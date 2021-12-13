Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,52 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: