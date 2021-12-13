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Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,52 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,52 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0500462,50
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0279542,33
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF30,4183111,52
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1405501,36
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu301,4804331,34
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,2383021,30
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0799241,29
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1702071,22
QNB Finans Portföy Gümüş BYF63,4442911,21
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,5204391,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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