Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,91 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 3,83 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: