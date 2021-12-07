Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,91 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 3,83 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,91 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 3,83 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0270015,19
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,5020924,91
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,3129183,83
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,5457593,45
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0592143,12
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,0240403,09
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1177223,05
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1677222,61
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,8073622,40
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1716762,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title