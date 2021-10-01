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Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,88 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,48 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,45 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,88 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,48 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,45 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,8730292,88
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7673982,48
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8327662,45
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9669632,37
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9937352,35
QNB Finans Portföy Altın BYF44,2149681,91
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9902281,88
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF50,6280431,69
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,9742411,54
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0894971,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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