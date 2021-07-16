Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0455810,25
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5595090,20
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2320740,18
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1039450,17
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0305440,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0476881,68
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,3104210,84
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0357350,71
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0017810,61
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1471060,55
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,4131512,33
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF18,9572462,29
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9467112,03
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,2336012,03
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,4760541,89
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0392161,14
Tacirler Portföy Değ. Fon4,4859651,00
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2743810,93
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,1993060,91
Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon0,0383210,82
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,8559581,99
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4792911,78
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3600041,12
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1502201,01
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2719560,92
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0702000,81
İş Portföy Altın Fonu0,0539590,80
Garanti Portföy Altın Fonu0,1380790,80
Deniz Port. Altın Fonu0,0600610,80
TEB Portföy Altın Fonu0,1174330,80
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0591850,10
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1710480,10
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0582460,10
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9818390,10
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1549610,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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