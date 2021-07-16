Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045581
|0,25
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,559509
|0,20
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232074
|0,18
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,103945
|0,17
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030544
|0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047688
|1,68
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,310421
|0,84
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035735
|0,71
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,001781
|0,61
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,147106
|0,55
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,413151
|2,33
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|18,957246
|2,29
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,946711
|2,03
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,233601
|2,03
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,476054
|1,89
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,039216
|1,14
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,485965
|1,00
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,274381
|0,93
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,199306
|0,91
|Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon
|0,038321
|0,82
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,855958
|1,99
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,479291
|1,78
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,360004
|1,12
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,150220
|1,01
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,271956
|0,92
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,070200
|0,81
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053959
|0,80
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,138079
|0,80
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,060061
|0,80
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,117433
|0,80
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,059185
|0,10
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,171048
|0,10
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,058246
|0,10
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,981839
|0,10
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,154961
|0,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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