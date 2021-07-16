Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045581 0,25 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,559509 0,20 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232074 0,18 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,103945 0,17 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030544 0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047688 1,68 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,310421 0,84 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035735 0,71 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,001781 0,61 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,147106 0,55 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,413151 2,33 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 18,957246 2,29 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,946711 2,03 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,233601 2,03 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,476054 1,89 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,039216 1,14 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,485965 1,00 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,274381 0,93 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,199306 0,91 Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon 0,038321 0,82 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,855958 1,99 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,479291 1,78 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,360004 1,12 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,150220 1,01 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,271956 0,92 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,070200 0,81 İş Portföy Altın Fonu 0,053959 0,80 Garanti Portföy Altın Fonu 0,138079 0,80 Deniz Port. Altın Fonu 0,060061 0,80 TEB Portföy Altın Fonu 0,117433 0,80 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,059185 0,10 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,171048 0,10 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,058246 0,10 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,981839 0,10 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,154961 0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara