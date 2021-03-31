En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,72 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 3,04 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,72 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 3,04 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,107597 6,94 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,919529 4,72 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,569358 3,04 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,065243 2,79 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,093962 2,67 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,133240 2,64 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,128897 2,62 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047365 2,53 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,031761 2,51 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,089652 2,40 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip