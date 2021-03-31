En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,72 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 3,04 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,72 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 3,04 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1075976,94
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9195294,72
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,5693583,04
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0652432,79
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0939622,67
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1332402,64
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,1288972,62
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0473652,53
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0317612,51
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0896522,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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