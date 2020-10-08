Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

08.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:12
Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,072971 1,14
QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,072971 1,14
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 753,664067 1,05
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044718 1,03
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,131317 1,00
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086997 0,96
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035066 2,71
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042203 1,69
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082719 1,60
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,596753 1,01
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,073985 0,97
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,098390 3,02
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,078834 2,96
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 126,240973 2,78
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,037081 2,53
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106565 1,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,378268 1,14
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035604 0,99
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,891204 0,76
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,106584 0,69
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021487 0,55
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029271 1,04
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,253028 0,98
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,008322 0,88
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030584 0,87
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,294644 0,38
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,318630 0,49
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,013252 0,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 100,292885 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,866363 0,03
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 388,977391 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,168316 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Özer Acun Ilıcalı Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Falcao Fatih Terim Fırat Aydınus Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Türk Milli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 15:51:05. #1.15#
title