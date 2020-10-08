Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
08.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:12
Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,072971 1,14
QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,072971
|1,14
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|753,664067
|1,05
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044718
|1,03
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,131317
|1,00
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,086997
|0,96
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035066
|2,71
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042203
|1,69
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,082719
|1,60
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,596753
|1,01
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,073985
|0,97
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,098390
|3,02
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,078834
|2,96
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|126,240973
|2,78
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,037081
|2,53
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,106565
|1,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,378268
|1,14
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035604
|0,99
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,891204
|0,76
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,106584
|0,69
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021487
|0,55
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029271
|1,04
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,253028
|0,98
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,008322
|0,88
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,030584
|0,87
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,294644
|0,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,318630
|0,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,013252
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|100,292885
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,866363
|0,03
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|388,977391
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,168316
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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