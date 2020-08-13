Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,678762 1,27 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,150895 1,04 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,053978 1,04 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,079674 0,97 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,324386 0,94 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009316 2,79 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,031505 2,21 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,077445 0,94 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039424 0,90 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,353509 0,90 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,069822 3,23 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 114,796846 2,61 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034342 2,02 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,100621 2,02 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,090135 1,96 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,096640 1,00 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,658910 0,95 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,096611 0,82 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,289546 0,51 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021002 0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,026664 0,61 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,999281 0,61 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,665612 0,53 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,799241 0,51 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,245834 0,30 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 40,346338 0,31 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,575187 0,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 123,287725 0,03 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 1,006080 0,03 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,276840 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022583 0,03 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,669600 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA