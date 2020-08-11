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Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,058040 1,30
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
11.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:12

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,058040 1,30
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 699,296352 1,27
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,441722 1,11
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,193360 1,10
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,078611 1,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009216 1,39
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,604723 1,32
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039714 0,69
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022865 0,63
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,077410 0,55
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 70,976425 1,88
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 9,515000 1,62
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,965593 1,59
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,394613 1,59
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,093263 1,52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,364975 1,55
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,031017 1,28
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,095180 1,25
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,634055 0,86
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008973 0,85
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,136938 2,33
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,815204 1,94
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,622615 1,85
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,963072 1,52
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,089808 0,64
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 44,258647 4,64
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,270590 1,11
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,769906 0,98
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,604017 0,03
İş Portföy Para Piyasası Fonu 282,579682 0,02
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,077236 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058840 0,02
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 383,329558 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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