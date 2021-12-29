En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,26 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 5,05 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,04 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,26 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 5,05 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,04 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,243172
|-5,26
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057772
|-5,05
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,997878
|-5,04
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,114255
|-4,94
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|121,874931
|-3,13
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|2,217027
|-3,13
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,159888
|-3,12
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,700148
|-3,07
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|23,161975
|-2,89
|Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,818222
|-2,89
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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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