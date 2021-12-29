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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,26 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 5,05 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,04 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,26 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 5,05 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,04 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,243172-5,26

İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057772-5,05

TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,997878-5,04

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,114255-4,94

Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)121,874931-3,13

İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu2,217027-3,13

Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,159888-3,12

Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,700148-3,07

Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)23,161975-2,89

Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,818222-2,89

Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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