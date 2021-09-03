En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,28 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,24 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,28 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,24 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,073725 -1,28 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,979433 -1,24 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,013413 -1,24 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,837777 -1,18 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,006235 -1,07 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042722 -1,01 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,103058 -0,75 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045294 -0,68 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,112345 -0,56 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,074186 -0,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara