Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,47 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,29 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,47 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,29 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,105553-1,93
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014579-1,47
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,108765-1,29
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,564290-1,06
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu159,440330-0,92
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,043458-0,86
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,987271-0,74
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,223562-0,70
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,906821-0,69
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,031704-0,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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