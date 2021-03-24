Son Dakika | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 8,58 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu", yüzde 8,38 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 8,28 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.