Son Dakika | En fazla kaybettiren yatırım fonları
24.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:35
Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 8,58 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu", yüzde 8,38 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 8,28 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 8,58 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu", yüzde 8,38 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 8,28 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,703268
|-8,58
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,758132
|-8,38
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039645
|-8,28
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078244
|-8,20
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012679
|-6,14
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,516953
|-4,03
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,099256
|-3,58
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,877276
|-3,21
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,018926
|-3,09
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,776105
|-2,94
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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