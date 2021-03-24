Son Dakika | En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son Dakika | En fazla kaybettiren yatırım fonları

24.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:35
Son Dakika | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 8,58 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu", yüzde 8,38 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 8,28 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 8,58 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu", yüzde 8,38 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 8,28 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,703268-8,58
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF10,758132-8,38
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039645-8,28
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,078244-8,20
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,012679-6,14
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,516953-4,03
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,099256-3,58
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,877276-3,21
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,018926-3,09
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,776105-2,94
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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